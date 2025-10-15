مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
17:00

كينشاسا

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

- -
15:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

ترامب يثير الشكوك حول كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

01:19 م 15/10/2025

ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلا واسعا بشأن تنظيم بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامته العام المقبل في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

وقال ترامب في تصريحات نقلها موقع " footmercato": "إذا كان أداء أحدهم سيئًا وأعتقد أن هناك مشكلة أمنية، فسأتصل بجياني، رئيس الفيفا، وهو شخص رائع، وسأقول له: لننقلها إلى مكان آخر. وسيفعل ذلك ".

وذكر الموقع، أن الرئيس الأمريكي استهدف في الأسابيع الأخيرة المدن الديمقراطية "التي يديرها متطرفون يساريون لا يدرون ما يفعلونه"، ولو صدق ترامب، لتعطلت عملية تنظيم كأس العالم، من بين المدن الديمقراطية الكبرى.

ومن المقرر أن تستضيف بوسطن سبع مباريات، وسان فرانسيسكو وسياتل ست مباريات، بينما ستُقام ثماني مباريات في لوس أنجلوس، وعلق ترامب قائلاً: " أنا معجب بسكان بوسطن، لكن عمدتكم (الديمقراطية ميشيل وو) ليست جيدة. هناك من هم أسوأ منها، على الأقل ذكية، بينما يعاني آخرون من انخفاض معدل الذكاء، وهو ما يزعجني أكثر... إنها ذكية، لكنها يسارية متطرفة ".

اقرأ أيضًا:
تحرك عاجل من الزمالك للتصدي لشكوى جديدة في فيفا

طائرات وقناصة واحتجاجات لأجل غزة... ماذا حدث قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترامب دونالد ترامب كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة