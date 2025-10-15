ترامب يثير الشكوك حول كأس العالم 2026

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلا واسعا بشأن تنظيم بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامته العام المقبل في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

وقال ترامب في تصريحات نقلها موقع " footmercato": "إذا كان أداء أحدهم سيئًا وأعتقد أن هناك مشكلة أمنية، فسأتصل بجياني، رئيس الفيفا، وهو شخص رائع، وسأقول له: لننقلها إلى مكان آخر. وسيفعل ذلك ".

وذكر الموقع، أن الرئيس الأمريكي استهدف في الأسابيع الأخيرة المدن الديمقراطية "التي يديرها متطرفون يساريون لا يدرون ما يفعلونه"، ولو صدق ترامب، لتعطلت عملية تنظيم كأس العالم، من بين المدن الديمقراطية الكبرى.

ومن المقرر أن تستضيف بوسطن سبع مباريات، وسان فرانسيسكو وسياتل ست مباريات، بينما ستُقام ثماني مباريات في لوس أنجلوس، وعلق ترامب قائلاً: " أنا معجب بسكان بوسطن، لكن عمدتكم (الديمقراطية ميشيل وو) ليست جيدة. هناك من هم أسوأ منها، على الأقل ذكية، بينما يعاني آخرون من انخفاض معدل الذكاء، وهو ما يزعجني أكثر... إنها ذكية، لكنها يسارية متطرفة ".

