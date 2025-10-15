فشل تأهل أقوى خط هجوم.. واقعة غريبة في تصفيات كأس العالم 2026

شهدت التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، واقعة غريبة، بفشل تأهل المنتخب الأقوى هجوما إلى نهائيات المونديال.

وسجل منتخب جامبيا، الذي شارك ضمن المجموعة السادسة، 27 هدفا، كأقوى خط هجوم في التصفيات، ويليه ساحل العاج بـ25 هدفا.

وتأهل منتخب ساحل العاج من المجموعة السادسة، إلى نهائيات كأس العالم، بعدما تصدر المجموعة بـ 26 نقطة، فيما ينافس الجابون في الملحق الأفريقي.

واحتل منتخب جامبيا المركز الثالث في المجموعة السادسة، برصيد 13 نقطة، وليفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026، رغم أنه الأكثر تسجيلا للأهداف.

