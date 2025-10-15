مشادات قوية في مباراة قطر والإمارات بتصفيات كأس العالم 2026

"دون فوز وهدف وحيد".. ماذا قدم منتخب قطر في مشاركته الأولى بكأس العالم؟

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، لاحتفاله مع الجماهير بالتأهل إلى كأس العالم.

واحتفل أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، بمولودته الجديدة، وكتب: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله هذا اليوم بمولود أتم الله به علينا نعمته، وسألناه أن يجعلها عباده الصالحين، البارين، الحافظين لكتابه، وأن ينبتها نباتا حسنا، ويجعلها قرة عين لنا".

أضاف: "ونسأل الله أن يبارك في عمرها، ويرزقها السعادة والتوفيق، وأن يحفظها بعينه التي لا تنام الحمدلله دائما وأبدا، صوفيا أحمد مصطفى".

كما احتفل أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي الحالي والأهلي السابق، بمولودته الثانية، وكتب على "إنستجرام": "الحمدلله رب العلمين، الحمدلله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولودتنا تالا أحمد ريان، أنبتها الله نباتا حسنا وجعلها قرة عين لنا".

ونشرت هبة زوجة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، صورتها مع سلمى زوجة مروان عطية لاعب الأهلي، أثناء احتفال منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

وشارك محمد إسماعيل مدافع الزمالك، متابعيه صورته من معسكر منتخب مصر الثاني، كذلك أحمد عاطف قطة وأكرم توفيق.

ونشر حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومنتخب مصر، صورته من صالة الألعاب الرياضية، كما نشر التونسي فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري، احتفاله بالقوس والسهم، بعد هدفه الذي سجله في ثلاثية منتخب بلاده في ناميبيا.

