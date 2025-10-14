قرار عاجل من المحكمة الرياضية بشأن لاعبي إسرائيل للجمباز

رفضت المحكمة الرياضية، الاستئناف المقدم من إسرائيل، بشأن رفض إندونيسيا مشاركتهم في بطولة العالم للجمباز.

وقررت الحكومة الإندونيسية، رفض دخول لاعبي إسرائيل للجمباز، للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 حتى 25 أكتوبر الحالي، بالعاصمة "جاكرتا".

وقال وزير التنسيق للشؤون القانونية وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحيات بإندونيسيا، يوسريل إحزا ماهيندرا، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، إن الحكومة رفضت منح تأشيرات دخول للرياضيين الإسرائيليين، لدعم قضية استقلال فلسطين.

ورفضت المحكمة الرياضية، استئناف إسرائيل، وقال الاتحاد الدولي للجمباز، إنه لا يملك صلاحية لإجبار جاكرتا على إصدار تأشيرات.

اقرأ أيضًا:

حارس بلجيكا يترك مرماه ويطارد "فأرًا" بتصفيات كأس العالم.. ما القصة ؟ (صور وفيديو)