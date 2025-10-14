من الممكن أن يشهد كأس العالم 2026 مفاجأة كبرى، حيث ازدادت فرص منتخب جزر فارو في التواجد بمونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

وفاز منتخب جزر فارو على نظيره التشيك بثنائية مقابل هدف مساء الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

ويبلغ عدد سكان هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي حوالي 55 ألف نسمة، وهو عدد أقل من عدد سكان مدينة تاونتون في مقاطعة سومرست الإنجليزية.

وبحسب موقع "ستاتيستا"، لا يعيش في الأرخبيل (مجموعة من الجزر المتجاورة في مسطح مائي) سوى حوالي 7000 رجل تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاما.

وقبل مباراتهم الأخيرة في نوفمبر، يحتلون المركز الثالث في المجموعة الثانية عشرة بفارق نقطة واحدة عن التشيك، حيث يسافرون إلى كرواتيا في مباراتهم الأخيرة، بينما يستضيف التشيك فريق جبل طارق الذي لا يملك أي نقاط.

وحال حدثت المفاجأة و تأهلوا، فسيكونون أصغر دولة تتأهل للمونديال على الإطلاق، أيسلندا هي أصغر دولة حاليًا، حيث تأهلت عام 2018، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي ٣٣٥ ألف نسمة.

حتى لو لم يحالفهم الحظ، فقد كانت تصفيات تاريخية بالنسبة لهم، حيث فازت جزر فارو بأربع من مبارياتها السبع المؤهلة حتى الآن، ولم يسبق لها الفوز بأكثر من مباراتين.

وعلى مر التاريخ، لم يفز الفريق إلا بـ 41 مباراة من أصل 257 مباراة، بنسبة فوز تقترب من 16%، وخسر 181 مباراة.