6 صور لمحمد صلاح وزوجته في مباراة مصر وغينيا بيساو

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على غينيا بيساو

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم وليفربول الإنجليزي، برفقة زوجته "ماجي" في مدرجات ستاد القاهرة لدعم ومتابعة مواجهة الفراعنة الأخيرة أمام غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وغاب محمد صلاح عن المشاركة اليوم مع الفراعنة، بعد قرار الجهاز الفني بقيادة حسام حسن باستبعاده من اللقاء لإراحته، عقب ضمن التأهل رسمياً إلى المونديال بالفوز الماضي على جيبوتي بثلاثية نظيفة.

وحتى الآن لا يزال منتخب مصر متقدماً على غينيا بيساو بهدف محمد حمدي، في اللقاء المقام حالياً ضمن الجولة العاشرة من التصفيات.

