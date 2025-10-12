مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

- -
19:00

الأهلي

6 صور لمحمد صلاح وزوجته في مباراة مصر وغينيا بيساو

كتب : نهي خورشيد

11:40 م 12/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح رفقة زوجته (3)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح رفقة زوجته (1)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح رفقة زوجته (2)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح رفقة زوجته (6)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح رفقة زوجته (5)

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم وليفربول الإنجليزي، برفقة زوجته "ماجي" في مدرجات ستاد القاهرة لدعم ومتابعة مواجهة الفراعنة الأخيرة أمام غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وغاب محمد صلاح عن المشاركة اليوم مع الفراعنة، بعد قرار الجهاز الفني بقيادة حسام حسن باستبعاده من اللقاء لإراحته، عقب ضمن التأهل رسمياً إلى المونديال بالفوز الماضي على جيبوتي بثلاثية نظيفة.

وحتى الآن لا يزال منتخب مصر متقدماً على غينيا بيساو بهدف محمد حمدي، في اللقاء المقام حالياً ضمن الجولة العاشرة من التصفيات.

