موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على غينيا بيساو

تساند عدد من زوجات لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم أزواجهن في المواجهة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام منتخب غينيا بيساو.

وتنوعت أشكال المساندة بين الزوجات، إذ ظهرت ملك، زوجة حسام عبدالمجيد، ضمن فريق التغطية الإعلامية الخاص بقناة "أون تايم سبورت"، قبل أن تتجه بعد انتهاء عملها إلى المدرجات لمتابعة اللقاء، إلى جانب ظهور شيماء صابر، زوجة رامي صبري، من أرضية ستاد القاهرة.

كما حرصت سلمى صقر، زوجة مروان عطية، وهبة خلف، زوجة مصطفى فتحي، وأسماء، زوجة ياسر إبراهيم، على دعم أزواجهن من المدرجات.

وتواجدت أيضاً آلاء، خطيبة عمرو الجزار، مدافع منتخب مصر وغزل المحلة، بين الجماهير في مدرجات الاستاد.

وبدأ الفراعنة المباراة بالتشكيل التالي…

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي

في الوسط: مهند لاشين – أحمد نبيل كوكا – محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – إبراهيم عادل

وفي الهجوم: مصطفى محمد.