مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

- -
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"ظهور إعلامي ودعم من المدرجات".. زوجات اللاعبين يدعمن منتخب مصر أمام غينيا بيساو

كتب : نهي خورشيد

10:30 م 12/10/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    ملك زوجة حسام عبد المجيد في استوديو منتخب مصر (2)
  • عرض 16 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية تساند منتخب مصر (2)
  • عرض 16 صورة
    هبة خلاف زوجة مصطفى فتحي تساند منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية تساند منتخب مصر (1)
  • عرض 16 صورة
    ستوري هيا سلامة زوجة مصطفى محمد
  • عرض 16 صورة
    شيما صابر زوجة اللاعب رامي صبري (2)
  • عرض 16 صورة
    شيما صابر زوجة اللاعب رامي صبري (1)
  • عرض 16 صورة
    شيما صابر زوجة اللاعب رامي صبري (3)
  • عرض 16 صورة
    شيما صابر زوجة اللاعب رامي صبري (5)
  • عرض 16 صورة
    شيما صابر زوجة اللاعب رامي صبري (4)
  • عرض 16 صورة
    شيما صابر زوجة اللاعب رامي صبري (6)
  • عرض 16 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية (1)
  • عرض 16 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية (4)
  • عرض 16 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية (3)
  • عرض 16 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تساند عدد من زوجات لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم أزواجهن في المواجهة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام منتخب غينيا بيساو.

وتنوعت أشكال المساندة بين الزوجات، إذ ظهرت ملك، زوجة حسام عبدالمجيد، ضمن فريق التغطية الإعلامية الخاص بقناة "أون تايم سبورت"، قبل أن تتجه بعد انتهاء عملها إلى المدرجات لمتابعة اللقاء، إلى جانب ظهور شيماء صابر، زوجة رامي صبري، من أرضية ستاد القاهرة.

كما حرصت سلمى صقر، زوجة مروان عطية، وهبة خلف، زوجة مصطفى فتحي، وأسماء، زوجة ياسر إبراهيم، على دعم أزواجهن من المدرجات.

وتواجدت أيضاً آلاء، خطيبة عمرو الجزار، مدافع منتخب مصر وغزل المحلة، بين الجماهير في مدرجات الاستاد.

وبدأ الفراعنة المباراة بالتشكيل التالي…

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي

في الوسط: مهند لاشين – أحمد نبيل كوكا – محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – إبراهيم عادل

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مباراة مصر زوجات لاعبي منتخب مصر زوجة حسام عبدالمجيد حسام عبدالمجيد شيماء صابر سلمى صقر زوجة مروان عطية زوجة مصطفى فتحي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان