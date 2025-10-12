منتخب مصر يختتم مبارياته في تصفيات كأس العالم بالفوز على غينيا بيساو

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على غينيا بيساو

متابعة - يوسف محمد:

تمكن منتخب مصر الأول من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب غينيا بيساو، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 26 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد نبيل كوكا ومحمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل

أبرز أحداث مباراة مصر وغينيا بيساو

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: فرصة خطيرة لمنتخب مصر بعد تسديدة من مصطفى محمد يتصدى لها حارس مرمىت بوركينا فاسو.

الدقيقة 10: محمد حمدي يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى غينيا بيساو.

الدقيقة 16: فرصةن خطيرة لمنتخب مصر بعد رأسية من إبراهيم عادل ولكنها تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 22: عرضية من أحمد سيد زيزو يبعدها حارس مرمى غينيا بيساو.

الدقيقة 28: فرصة خطيرة لمنتخب غينيا بيساو، يبعدها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 33: عرضية من لاعب منتخب مصر، يبعدها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 35: تسديدة من لاعب منتخب غينيا بيساو، يتصدى لها محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الوطني.

الدقيقة 42: تسديدة قوية من إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر، من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى المرمى.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 55: تسديدة من لاعب غينيا بيساو يتصدى لها محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 57: فرصة خطيرة لمنتخب مصر، بعد عرضية من محمد هاني، يقابلها مصطفى محمد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 63: تسديدة قوية من لاعب غينيا بيساو ولكنها تمر بجوار مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 74: توقف المباراة لعلاج ياسر إبر اهيم لاعب منتخب مصر.

الدقيقة 76: تسديدة من لاعب غينيا بيساو، يتصدى لها حارس مرمى مصر محمد صبحي على مرتين.

الدقيقة 86: رأسية من لاعب منتخب مصر ولكنها تخرج أعلى مرمى غينيا بيساو.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.