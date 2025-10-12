عاد علي لطفي حارس مرمى فريق زد، للمشاركة أساسيا مع المنتخب المصري، بعدما تواجد في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر الثاني أمام البحرين.

ويلاقي منتخب مصر نظيره البحرين وديا اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب المقبلة بقطر.

وأعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، التشكيل الرسمي للفراعنة لمواجهة البحرين اليوم الأحد، الذي شهد تواجد علي لطفي منذ بداية المباراة.

وتعد هذه المباراة الأولى، التي يشارك فيها لطفي أساسيا مع الفراعنة، منذ المشاركة أساسيا في مباراة مالاوي الودية يونيو 2015.

وكان منتخب مصر الثاني، تلقى الهزيمة في المباراة الودية الأولى له خلال فترة التوقف الحالية، أمام منتخب المغرب الثاني بنتيجة هدفين دون مقابل.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر ذاته.

