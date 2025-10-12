مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

1 0
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

3 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

ليونيل ميسي يشيد بنجم ليفربول.. واللاعب يرد (فيديو)

كتب : محمد القرش

06:45 م 12/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ريو نجوموها لاعب ليفربول (3)
  • عرض 8 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 8 صورة
    ريو نجوموها لاعب ليفربول (9)
  • عرض 8 صورة
    ليونيل ميسي وسواريز (3)
  • عرض 8 صورة
    ريو نجوموها لاعب ليفربول (5)
  • عرض 8 صورة
    ليونيل ميسي (4) (1)
  • عرض 8 صورة
    ريو نجوموها لاعب ليفربول (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد ليونيل ميسي بريو نجوموها، حيث ضم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية موهبة ليفربول الصاعدة إلى قائمة تضم 10 من أفضل لاعبي خط الوسط الهجوميين الشباب في العالم.

وأعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن إعجابه بنجم ليفربول ريو نجوموها في مقطع فيديو تم نشره عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

واختار أسطورة كرة القدم نجوموها ضمن قائمته المميزة والتي تكونت من 10 مواهب شابة واعدة، وبالتعاون مع أديداس فوتبول، حيث ظهر ميسي في الفيديو وهو يخلط أوراق اللاعبين قبل أن يرتبها.

وتعرض كل بطاقة أحد أبرز لاعبي خط الوسط الهجوميين الشباب في كرة القدم، حيث تواجد نجوموها في قائمة ضمت نجوم مثل أندريه سانتوس وكيندري بايز ونيكو باز.

ورد الشاب على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صورة لبطاقته الخاصة بجوار مجموعة ميسي، وكتب: "ميسي +10" مصحوبًا برموز تعبيرية (كرة القدم)".

وشهدت الفترة الماضية تألق اللاعب الإنجليزي بشكل ملفت، مما أدى إلى زيادة في راتبه بنسبة 360%، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن اللاعب وقع عقدًا جديدًا قيمته 52 ألف جنيه إسترليني سنويًا، بعدما كان يتقاضى 14400 جنيه إسترليني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي يونيل ميسي يفربول جوموها لأرجنتيني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟