ليونيل ميسي يشيد بنجم ليفربول.. واللاعب يرد (فيديو)

أشاد ليونيل ميسي بريو نجوموها، حيث ضم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية موهبة ليفربول الصاعدة إلى قائمة تضم 10 من أفضل لاعبي خط الوسط الهجوميين الشباب في العالم.

وأعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن إعجابه بنجم ليفربول ريو نجوموها في مقطع فيديو تم نشره عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

واختار أسطورة كرة القدم نجوموها ضمن قائمته المميزة والتي تكونت من 10 مواهب شابة واعدة، وبالتعاون مع أديداس فوتبول، حيث ظهر ميسي في الفيديو وهو يخلط أوراق اللاعبين قبل أن يرتبها.

وتعرض كل بطاقة أحد أبرز لاعبي خط الوسط الهجوميين الشباب في كرة القدم، حيث تواجد نجوموها في قائمة ضمت نجوم مثل أندريه سانتوس وكيندري بايز ونيكو باز.

ورد الشاب على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صورة لبطاقته الخاصة بجوار مجموعة ميسي، وكتب: "ميسي +10" مصحوبًا برموز تعبيرية (كرة القدم)".

وشهدت الفترة الماضية تألق اللاعب الإنجليزي بشكل ملفت، مما أدى إلى زيادة في راتبه بنسبة 360%، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن اللاعب وقع عقدًا جديدًا قيمته 52 ألف جنيه إسترليني سنويًا، بعدما كان يتقاضى 14400 جنيه إسترليني.