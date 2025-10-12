المنياوي يحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

حصد محمد المنياوي الميدالية الذهبية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية 2025، في وزن أقل من 59 كيلوجرام.

ونجح المنياوي في رفع أول محاولة 204 كجم، وفي المحاولة الثانية نجح في رفع 207 كجم وتصدر الترتيب، حتى أنهى على آمال منافسيه عندما رفع 210 كجم في المحاولة الثالثة والأخيرة.

وكان المنياوي حصد ذهبية دورة الألعاب البارالمبية التى أقيمت في باريس 2024، والتي أقيمت خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

اقرأ أيضًا:

"موقف الخطيب من الفوز بالتزكية".. لائحة جديدة في الأهلي تُغيّر قواعد الانتخابات

"دون هزيمة".. رقم مميز ينتظر منتخب مصر في مباراة غينيا بالتصفيات المؤهلة للمونديال



