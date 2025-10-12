مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 1
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

1 0
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

2 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

المنياوي يحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

كتب : محمد القرش

06:20 م 12/10/2025

محمد المنياوي

حصد محمد المنياوي الميدالية الذهبية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية 2025، في وزن أقل من 59 كيلوجرام.

ونجح المنياوي في رفع أول محاولة 204 كجم، وفي المحاولة الثانية نجح في رفع 207 كجم وتصدر الترتيب، حتى أنهى على آمال منافسيه عندما رفع 210 كجم في المحاولة الثالثة والأخيرة.

وكان المنياوي حصد ذهبية دورة الألعاب البارالمبية التى أقيمت في باريس 2024، والتي أقيمت خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

محمد المنياوي ميادلية ذهبية ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية





