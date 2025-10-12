يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب غينيا بيساو اليوم الأحد، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بيساو اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب المصري لمواصلة أرقامه الجيدة، في النسخة الحالية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث لم يتلق الفراعنة أي هزيمة في التصفيات حتى الآن.

وخاض المنتخب الوطني 9 مباريات في التصفيات حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 7 مباريات وحضر التعادل في مباراتين.

كما يطمح الفراعنة في الحفاظ على سلسلة الانتصارات الخاصة بالمنتخب، في تصفيات كأس العالم، حيث نجح المنتخب في تحقيق الفوز، في آخر 18 مباراة خاضها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ويطمح لاعبو الفراعنة في مواصلة هز الشباك في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، حيث لم يفشل الفراعنة في تسجيل أهداف في أي مباراة بالتصفيات على ملعبه، منذ مباراة المغرب في تصفيات عام 2001.

