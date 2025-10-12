مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 1
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

0 0
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

2 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

"دون هزيمة".. رقم مميز ينتظر منتخب مصر في مباراة غينيا بالتصفيات المؤهلة للمونديال

كتب - يوسف محمد:

05:23 م 12/10/2025
يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب غينيا بيساو اليوم الأحد، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بيساو اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب المصري لمواصلة أرقامه الجيدة، في النسخة الحالية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث لم يتلق الفراعنة أي هزيمة في التصفيات حتى الآن.

وخاض المنتخب الوطني 9 مباريات في التصفيات حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 7 مباريات وحضر التعادل في مباراتين.

كما يطمح الفراعنة في الحفاظ على سلسلة الانتصارات الخاصة بالمنتخب، في تصفيات كأس العالم، حيث نجح المنتخب في تحقيق الفوز، في آخر 18 مباراة خاضها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ويطمح لاعبو الفراعنة في مواصلة هز الشباك في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، حيث لم يفشل الفراعنة في تسجيل أهداف في أي مباراة بالتصفيات على ملعبه، منذ مباراة المغرب في تصفيات عام 2001.

أقرأ أيضًا:

كيف يحتفل منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم؟

صدمة للزمالك وبيراميدز يتخطى الأهلي.. الكشف عن تصنيف أفضل أندية العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وغينيا بيساو تصفيات كأس العالم المنتخب المصري

