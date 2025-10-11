مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

بعد 15 عاما.. شجار جديد بين نجوم تشيلسي وليفربول في مباراة الأساطير

كتب : محمد القرش

10:51 م 11/10/2025
شهدت المباراة الخيرية التي أقيمت اليوم بين أساطير ليفربول ضد تشيلسي، شجار بين دييجو كوستا ومارتن سكرتيل، أعاد الأذهان للوراء نحو 15 عاما.

ووقع الاشتباك بعد مرور نصف ساعة تقريبا على بداية مباراة أساطير ليفربول ضد أساطير تشيلسي في ستامفورد بريدج ، عندما ذهب كوستا إلى سكرتل في وسط الملعب لقطع الكرة منه.

قبل ثوانٍ، حاول كوستا افتتاح التسجيل لتشيلسي، لكن رينا تصدى لمحاولته، وقبل ذلك بقليل، اصطدم سكرتل بمهاجم تشيلسي السابق من الخلف بعنف أسقطه أرضا.

وبينما نهض كوستا وبدا وكأنه يتفوه بشيء تجاه المدافع، ثم أشار سكرتيل بإصبعه نحوه في إشارة إلى التهديد.

وتشاجر الثنائي قبل أن يتدخل زملاؤهما في الفريق لتفريقهما، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه كوستا، وسط رد فعل من الجماهير على العداء المألوف بين الثنائي.

انتشرت الحادثة بسرعة خلال دقائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سارع المشجعون إلى تسليط الضوء على أوجه التشابه بين مواجهة اليوم وجذورها في عام 2015، وكتب أحد المشجعين: "دييجو كوستا ومارتن سكرتل يتعاركان كما لو كنا في عام 2015".

وعلق أحد المشجعين: "أعلم أنها مباراة خيرية، ولكنني لا أزال أريد أن يصفع دييجو كوستا مارتن سكرتل"، بينما قال مشجع آخر: "بالطبع، العادات القديمة لا تموت بسهولة".

وفي الواقعة الشهيرة بين الثنائي، قام كوستا بركل سكرتل في صدره خلال نصف نهائي كأس الدوري عام 2015 بمباراة تشيلسي وليفربول.

