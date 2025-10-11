مباريات الأمس
كيف تعرض المشجعين للاحتيال قبل كأس العالم 2026؟

كتب : نهي خورشيد

06:58 م 11/10/2025

كأس العالم 2026

يشعر عدد من مشجعي كرة القدم حول العالم بأنهم تعرّضوا للاحتيال بعد شرائهم ما يسمى بـ "حق شراء" تذاكر كأس العالم 2026 من منصة FIFA Collect، وذلك مقابل مئات أو آلاف الدولارات.

تلك "الحقوق" التي أطلقتها الفيفا بالتعاون مع شركة Modex كانت تَعِدُ بمثابة إمكانية لشراء تذاكر في وقت لاحق، دون أن يشمل السعر ثمن التذكرة نفسها.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" فأن المشجعين تعرضوا لصدمة هذا الأسبوع عندما أعلنت المنصة أن الغالبية العظمى من التذاكر المتاحة ستكون من الفئتين الأولى والثانية وهما الأغلى ثمناً، ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل.

وأشارت أن كثير من المشترين قالوا إنهم خُدعوا بعدما ظنوا أن لهم إمكانية الوصول إلى تذاكر بأسعار معقولة، في ظل الرسائل السابقة التي أرسلتها الفيفا وعدت بتنوع الفئات.

وفي سياق متصل، قالت الفيفا في بيان إن توزيع الفئات وأسعار التذاكر يخضع لاعتبارات "الطلب والسعة وعدالة الوصول"، مؤكدة أن العائدات تُستخدم في تطوير كرة القدم ودعم المشاريع التعليمية حول العالم.

