تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تراجع مؤقت.. لاعب ليفربول السابق يدافع عن محمد صلاح

كتب : هند عواد

01:38 م 11/10/2025
دافع مايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد السابق، عن المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وتعرض محمد صلاح لانتقادات، بعد تراجع معدله التهديفي، منذ بداية الموسم الحالي، إذ أحرز هدفين فقط في الدوري الإنجليزي.

وقال مايكل أوين في تصريحات لشبكة "Devdiscourse" الإنجليزية: "ندرك جميعا أن هناك تراجعا مؤقتا، لكن محمد صلاح لاعب استثنائي وقد أثبت على مدار سنوات أنه من أكثر اللاعبين استقرارا في الأداء."

وأضاف: "لا أشعر بالقلق فما زلنا في بداية الموسم وصلاح قادر على العودة سريعا هو لاعب يتمتع بلياقة بدنية عالية وأخلاقيات احترافية مذهلة."

واختتم: "سيذكر محمد صلاح كواحد من أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه وبالتأكيد كأحد الأساطير في نادي ليفربول وما يحدث الآن مجرد فترة عابرة".

