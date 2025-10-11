للتعاقد مع بديل صلاح.. ليفربول يقترب من كسر رقم قياسي جديد

أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي .. ما هو مركز صلاح ومرموش؟

يعمل ليفربول الإنجليزي على اختيار بديل المصري محمد صلاح، الذي جدد تعاقده مع الريدز حتى عام 2027.

وذكر موقع "Anfield Watch"، أن الأولوية لليفربول في الانتقالات الصيفية المقبلة، قد تكون العثور على بديل طويل الأمد لمحمد صلاح.

وأشار الموقع إلى أن محمد صلاح الذي انضم إلى ليفربول في عام 2017، من روما الإيطالي، ووقع على تمديد عقده في نهاية الموسم الماضي حتى 2027، سيبلغ من العمر 35 عامًا بحلول نهاية هذا العقد.

وبناء على ذلك، من المهم للمدير الرياضي ريتشارد هيوز والمدرب أرني سلوت تحديد الخليفة المناسب للقدوم إلى أنفيلد.

ليفربول يتطلع إلى بديل محمد صلاح

قال الموقع، إن ليفربول سيستهدف بديل محمد صلاح في صيف 2026 بدلا من تركه حتى عام 2027، عندما يكون الريدز تحت ضغط هائل لإتمام التعاقد.

وشدد على أن مايكل أوليس، البالغ من العمر 23 عامًا، يقدم أداءً رائعًا مع بايرن ميونيخ منذ انتقاله من كريستال بالاس، في عام 2024 مقابل حوالي 53 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف الموقع، أن بايرن ميونخ وضع رقما في الاعتبار إذا حان الوقت لبيع أوليس، وستكلف انتقال اللاعب إلى ليفربول نحو 150 مليون يورو، وهو ما يتفوق بسهولة على الرقم القياسي البريطاني الحالي الذي سجله النادي لضم ألكسندر إيزاك خلال الصيف.

