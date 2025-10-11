موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي .. ما هو مركز صلاح ومرموش؟

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بيساو يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة ال10 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على استاد" القاهرة الدولي".

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

وتنقل المباراة عبر قناة ام بي سي مصر ومنصة شاهد.

وصعد منتخب مصر كأس العالم 2026 بعد فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره منتخب جيبوتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة برصيد 23 نقطة بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

