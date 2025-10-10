مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

فيديو أهداف محمد علي بن رمضان في مباراة تونس و ساو توميه

كتب : مصراوي

10:34 م 10/10/2025
تألق محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي مع منتخب تونس خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم ساو توميه مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات لجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

نتيجة مباراة منتخب تونس و ساو توميه

وفاز منتخب تونس بسداسية نظيفة على نظيره ساو توميه لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الخامس لمنتخب تونس من ركلة جزاء بالدقيقة (68) والهدف السادس بالدقيقة (90).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد علي بن رمضان منتخب تونس تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم كأس العالم 2026 الأهلي

