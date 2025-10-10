فيديو أهداف محمد علي بن رمضان في مباراة تونس و ساو توميه

قبل ضربة البداية مع الأهلي.. ماذا قدم ثورب في مباراته الافتتاحية مع الفرق

تألق محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي مع منتخب تونس خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم ساو توميه مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات لجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

نتيجة مباراة منتخب تونس و ساو توميه

وفاز منتخب تونس بسداسية نظيفة على نظيره ساو توميه لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الخامس لمنتخب تونس من ركلة جزاء بالدقيقة (68) والهدف السادس بالدقيقة (90).