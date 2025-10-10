مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

0 6
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زيمبابوي

0 0
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

جميع المباريات

نجم باريس سان جيرمان يتحدث لـ مصراوي عن سبب حرمانه من الزواج والإنجاب

كتب : نهي خورشيد

08:31 م 10/10/2025
  • عرض 14 صورة
تحدث ستيفان دالما نجم باريس سان جيرمان وإنتر ميلان السابق، عن حياته العاطفية قبل وبعد مشواره الكروي، موضحاً كيف أثرت الساحرة المستديرة على قرار الزواج والإنجاب.

وقال دالما في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"نعم، كانت الأمور معقدة جداً في مشوار كرة القدم، ولهذا السبب بقيت عازباً طوال مسيرتي ولم أنجب أطفالاً".

وأضاف:"الآن تشغل عائلتي جزءاً كبيراً من حياتي، لدي زوجة وابن رائعين، حياتي هي هم، وسعادتي في رؤيتهم سعداء وبصحة جيدة".

ويمتلك دالما مسيرة كروية كبيرة في أندية أوروبا، أبرزها مشواره مع باريس سان جيرمان وإنتر ميلان وتوتنهام الإنجليزي، بجانب عدد من الأندية الشهيرة الأخرى.

