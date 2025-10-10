روي النجم الفرنسي ستيفان دالما لاعب باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الأسبق، كواليس بداية مشواره الكروي، موضحاً حقيقة مقارنته بـ زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد.

وقال دالما في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"وُلدتُ في مدينة تور وسط فرنسا، وعشتُ طفولة هادئة مع أبٍ يعمل في المصنع، كانت حياتنا بسيطة، وكرة القدم جاءتني بشكل طبيعي في الشارع مع الأصدقاء، كل يوم بعد المدرسة".

وأضاف نجم بي إس جي:"تركت المدرسة في سن السادسة عشرة، لأنني كنت واثقاً أنني سأصبح لاعباً محترفاً في يوم من الأيام".

وتابع دالما:"لقد تقبلوا الأمر طالما كنتُ سعيداً، فهذا كان الأهم بالنسبة لهم، لم يكن أحد ضد ذلك، وعائلتي كانت داعماً كبيراً لي".

وأتم حديثه قائلاً:"لا، إطلاقاً لا أعتقد أن الناس قارنوني بزيدان، فقط كنت موهوباً، وكان ذلك مصدر سعادة لي، بعد ذلك، المقارنات لم تمنعني من أن أبدأ مسيرتي الكروية بشكل جيد".