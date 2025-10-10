المغرب ضد أمريكا.. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2025

أسدل الستار على مواجهات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، المقام في دولة تشيلسي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025.

واختتم منتخب المغرب المواجهات بالفوز على كوريا الجنوبية بثنائية مقابل هدف، والتأهل إلى دور ربع النهائي لمواجهة منتخب أمريكا في تمام الساعة الحادية عشر مساء الأحد المقبل.

ويفتتح منتخب إسبانيا مواجهات ربع النهائي عندما يلاقي نظيره الكولومبي، في تمام الساعة الحادية عشر غدا السبت الموافق 11 أكتوبر.

كما يواجه الأرجنتين منافسه المكسيك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الـ11 مساء، بينما يختتم منتخب فرنسا دور ربع النهائي عدنما يلاقي نظيره النرويج يوم الإثنين في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

اقرأ أيضًا:

اللاعبون رفضوا السفر.. واقعة غريبة في تصفيات كأس العالم

في لحظة مؤثرة.. لاعبو إشبيلية يحتفلون بشفاء زوجة ماركاو من السرطان (صور وفيديو)