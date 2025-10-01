مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

ليون

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

موقف نيمار؟.. أنشيلوتي يعلن قائمة البرازيل لمواجهتي كوريا الجنوبية واليابان

كتب : مصراوي

10:26 م 01/10/2025

منتخب البرازيل 2_6

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن القائمة الرسمية للمعسكر المقبل في إكتوبر الجاري، وذلك لخوض مباراتي كوريا الجنوبية واليابان.

شهدت القائمة استبعاد الثنائي رافينيا لاعب برشلونة، ونيمار جناح سانتوس، على إثر تعرضهما للإصابة خلال الفترة الماضية.

غاب أيضًا عن قائمة منتخب البرازيل، كل من أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى الثنائي أليساندرو ريبيرو، وأندري سانتوس.

قائمة منتخب البرازيل :

حراسة المرمى: بينتو، إيدرسون، هوجو سوزا.

خط الدفاع: كايو هنريكي، كارلوس أوجوستو، دوجلاس سانتوس، إيدير ميليتاو، فابريسيو برونو، جابرييل مجاليس، لوكاس بيرالدو، فانديرسون، ويسلي.

خط الوسط: أندريه، برونو جيماريش، كاسيميرو، جواو جوميز، جويلينتون، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: إستيفاو، جابرييل مارتينيلي، إيجور جيسوس، لويس هنريكي، ماتيوس كونيا، ريشارليسون، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البرازيل منتخب البرازيل نيمار أنشيلوتي قائمة منتخب البرازيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة