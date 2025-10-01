كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن القائمة الرسمية للمعسكر المقبل في إكتوبر الجاري، وذلك لخوض مباراتي كوريا الجنوبية واليابان.

شهدت القائمة استبعاد الثنائي رافينيا لاعب برشلونة، ونيمار جناح سانتوس، على إثر تعرضهما للإصابة خلال الفترة الماضية.

غاب أيضًا عن قائمة منتخب البرازيل، كل من أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى الثنائي أليساندرو ريبيرو، وأندري سانتوس.

قائمة منتخب البرازيل :

حراسة المرمى: بينتو، إيدرسون، هوجو سوزا.

خط الدفاع: كايو هنريكي، كارلوس أوجوستو، دوجلاس سانتوس، إيدير ميليتاو، فابريسيو برونو، جابرييل مجاليس، لوكاس بيرالدو، فانديرسون، ويسلي.

خط الوسط: أندريه، برونو جيماريش، كاسيميرو، جواو جوميز، جويلينتون، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: إستيفاو، جابرييل مارتينيلي، إيجور جيسوس، لويس هنريكي، ماتيوس كونيا، ريشارليسون، فينيسيوس جونيور، رودريجو.