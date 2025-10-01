ماذا قدم محمد صلاح في هزيمة ليفربول من جالطة سراي؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أثناء وجوده على مقاعد البدلاء، في مباراة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول من جالطة سراي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وشارك صلاح في اللقاء كبديل في الدقيقة 62.

محمد صلاح يغطي أذنيه من صافرات وضجيج جماهير غلطه سراي



pic.twitter.com/qlbtfymDkh — طلال (@kdo_118) September 30, 2025

وخلال عمليات الإحماء، أطقلت جماهير جالطة سراي صافرات استهجان عليه، وشوهد صلاح وهو يغطي أذنيه بسبب شدة الصوت.

