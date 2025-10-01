مباريات الأمس
لم تعرضها الكاميرات.. لحظة رد محمد صلاح على صافرات استهجان جماهير جالطة سراي

كتب : هند عواد

04:05 م 01/10/2025
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أثناء وجوده على مقاعد البدلاء، في مباراة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول من جالطة سراي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وشارك صلاح في اللقاء كبديل في الدقيقة 62.

وخلال عمليات الإحماء، أطقلت جماهير جالطة سراي صافرات استهجان عليه، وشوهد صلاح وهو يغطي أذنيه بسبب شدة الصوت.

اقرأ أيضًا:

"عاري وبيرقص".. شيكو بانزا يثير غضب جماهير الزمالك (فيديو)

ماذا قدم محمد صلاح في هزيمة ليفربول من جالطة سراي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ليفربول وجالطة سراي

