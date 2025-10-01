المحكمة العليا تعلن إفلاس أسطورة ليفربول وإنجلترا

أُعلن إفلاس أسطورة إنجلترا وليفربول جون بارنز بعد أن تراكمت ديون على شركته الإعلامية بلغت 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "لندن جازيت" أن المحكمة العليا للعدل أصدرت حكم بإفلاس اللاعب الأسبق البالغ 61 عاما، يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن بارنز، مدين لهيئة الإيرادات والجمارك بمبلغ 776,878 جنيهًا إسترلينيًا في ضريبة القيمة المضافة غير المدفوعة، والتأمين الوطني، والضريبة على الدخل حسب الراتب.

بجانب 461,849 جنيهًا إسترلينيًا للدائنين غير المضمونين، وقرض المديرين بقيمة 226,000 جنيه إسترليني وتكاليف التصفية بقيمة 56,535 جنيهًا إسترلينيًا.

وقد سدد حتى الآن 60 ألف جنيه إسترليني بعد موافقته على إعادة قرض المديرين على أقساط، حيث تلقت شركة بارنز ستة طلبات منفصلة للإفلاس منذ عام 2010.

يُذكر أن جون حصد 8 بطولات (3 كأس سوبر إنجليزي، 2 دوري إنجليزي، 2 كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة الأندية).