كيف سيتم التصويت على طرد إسرائيل من البطولات الأوروبية؟

شهدت الفترة الأخيرة تزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمنع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الأوروبية بسبب الحرب في غزة.

ومنذ أن أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة رسميا أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، تزايدت الدعوات إلى تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية لكرة القدم.

وذكرت صحيفة التايمز أن هناك تصويت قد يتم في الأسبوع المقبل وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود حملة ضد ذلك.

كيف سيتم التصويت؟

يتم اتخاذ القرارات بشأن المسائل المهمة في كرة القدم الأوروبية من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الهيئة الحاكمة للقارة.

وتسيطر اللجنة التنفيذية التي تتألف من 20 مسؤولاً من الدول الأعضاء المختلفة على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتشرف على إدارة حوكمته وماليته وقواعده.

ويترأس المجموعة ألكسندر تشيفرين، الذي تولى المنصب منذ خلافة ميشيل بلاتيني في عام 2016.

ويتم بعد ذلك انتخاب ستة عشر عضوًا لمناصبهم عن طريق التصويت، بينما يمثل اثنان رابطة الأندية الأوروبية (ECA)، ويمثل واحد منظمة الدوريات الأوروبية.

ولا يتم بالضرورة الإعلان عن الاجتماعات الطارئة للمجموعة للعامة، وحتى بعد الإعلان عن نتيجة التصويت، لا يكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عادة عن الأعضاء الذين صوتوا في أي اتجاه.

ولكي يتم التصويت على أي قرار من قبل اللجنة التنفيذية، هناك حاجة إلى أغلبية بسيطة من 11 من أصل 20 عضوا.

ولا يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عادة بإجراء تصويت رسمي على لجنته التنفيذية إلا عندما يعرف أن النتيجة ستكون واضحة في اتجاه أو آخر.

وتعتبر القرارات التي تتخذها المجموعة نافذة على الفور، وهو ما يعني أن قرار تعليق عضوية إسرائيل من الناحية النظرية سيتم تنفيذه على الفور.

وبما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو الذي يدير عملية تصفيات كأس العالم في أوروبا، فإن إسرائيل ستُمنع فعليا من المشاركة في البطولة التي ستقام في الصيف المقبل.