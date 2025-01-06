جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

"تعادل ليفربول وفوز بيراميدز".. نتائج مباريات أمس الأحد

تقام اليوم الإثنين الموافق 6 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات المختلفة، منها إقامة مباراة واحدة في بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تقام اليوم الإثنين مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي، بين فريقي إنتر ميلان وإيه سي ميلان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان ضد إيه سي ميلان.. 9 مساءً.. "SSC".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست.. "بي إن سبورتس 1".. 10 مساءً.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد ضد ديبورتيفو مينيرا.. 8 مساءً.. "SSC 3".

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشرفين

الرائد ضد الجلين.. 2.30 مساءً.. "SSC Extra 3".

الشباب ضد الفيحاء.. 5 مساءً.. "SSC Extra 5".