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بعد مرموش.. إجمالي إنفاقات مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي

01:20 ص الجمعة 24 يناير 2025
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    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (3)
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    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (1)
  • عرض 17 صورة
    مرموش
  • عرض 17 صورة
    مرموش
  • عرض 17 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
  • عرض 17 صورة
    مرموش
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي
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    مرموش
  • عرض 17 صورة
    توقيع عمر مرموش لمانشستر سيتي
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    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
  • عرض 17 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي1
  • عرض 17 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي2
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش بقميص السيتي
  • عرض 17 صورة
    مرموش بقميص السيتي
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
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كتب- محمد عبدالهادي:

نجح نادي مانشستر سيتي في القيام بتحركات قوية في سوق الانتقالات الشتوي لموسم 2024-2025، بعدما أتم ثلاث صفقات لتعزيز صفوفه، تمثلوا في المدافع الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف، المدافع البرازيلي فيتور ريس، والمهاجم المصري عمر مرموش.

إجمالي إنفاقات مانشستر سيتي بالميركاتو الشتوي

أتم الفريق العديد من الصفقات البارزة هذا الشتاء، حيث تعاقد مع المدافع الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف من فريق لانس الفرنسي مقابل حوالي 33.5 مليون جنيه استرليني.

كما أضاف المدافع البرازيلي فيتور ريس من نادي بالميراس البرازيلي، والذي انتقل إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 29.6 مليون استرليني.

في صفقة أخرى، نجح النادي في ضم المهاجم المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 59 مليون جنيه استرليني.

وبحسب تقارير قناة "تي إن تي سبورتس"، فإن إجمالي تكلفة صفقات مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية بلغت حوالي 130 مليون جنيه استرليني.

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عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي انفاقات مانشستر سيتي
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