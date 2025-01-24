بعد مرموش.. إجمالي إنفاقات مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي

أحدهم من ركلة حرة.. 15 صورة لهاتريك عمر مرموش في الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح نادي مانشستر سيتي في القيام بتحركات قوية في سوق الانتقالات الشتوي لموسم 2024-2025، بعدما أتم ثلاث صفقات لتعزيز صفوفه، تمثلوا في المدافع الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف، المدافع البرازيلي فيتور ريس، والمهاجم المصري عمر مرموش.

إجمالي إنفاقات مانشستر سيتي بالميركاتو الشتوي

أتم الفريق العديد من الصفقات البارزة هذا الشتاء، حيث تعاقد مع المدافع الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف من فريق لانس الفرنسي مقابل حوالي 33.5 مليون جنيه استرليني.

كما أضاف المدافع البرازيلي فيتور ريس من نادي بالميراس البرازيلي، والذي انتقل إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 29.6 مليون استرليني.

في صفقة أخرى، نجح النادي في ضم المهاجم المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 59 مليون جنيه استرليني.

وبحسب تقارير قناة "تي إن تي سبورتس"، فإن إجمالي تكلفة صفقات مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية بلغت حوالي 130 مليون جنيه استرليني.

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