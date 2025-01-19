الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب - نهى خورشيد:

انتهت اليوم الأحد مواجهات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي بعد منافسات قوية في المجموعات الأربع.

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة الجيش الملكي وصن داونز، والتى أقيمت اليوم، ليسفر عنها أيضاً وداع الرجاء المغربي للمسابقة.

ليتأهل الجيش الملكي وصن داونز معاً إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:

المجموعة الأولى: تصدر فريق الهلال السوداني المجموعة، فيما حلّ مولودية الجزائر في المركز الثاني ليضمن مقعده في الدور المقبل.

المجموعة الثانية: نجح الجيش الملكي المغربي في انتزاع الصدارة، بينما تأهل صن داونز الجنوب إفريقي كوصيف.

المجموعة الثالثة: تصدر أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة، فيما جاء الأهلي المصري في المركز الثاني ليتأهل إلى ربع النهائي.

المجموعة الرابعة: تمكن الترجي التونسي من احتلال صدارة المجموعة، بينما تأهل بيراميدز المصري كوصيف.