شاهد هدفي تريزيجيه وعبد القادر في مباراة الريان وقطر القطري

كتب ـ محمد الميموني:

شهد مباراة الريان وقطر التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري القطري.

وسجل نجم منتخب مصر والريان محمود تريزيجيه الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ42، بينما سجل أحمد عبد القادر هدف قطر الوحيد في الدقيقة 64.

والتقى الريان بنظيره قطر القطري اليوم السبت 7 ديسمبر، ضمن منافسات الدوري القطري الممتاز لموسم 2024/25.

والجدير بالذكر أن الريان يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل قطر المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط فقط.



