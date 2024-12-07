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"خيال علمي".. هل ينتقل رونالدو وصلاح إلى النصر للمشاركة في كأس العالم؟

08:08 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    محمد صلاح (1)
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    محمد صلاح 1
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    محمد صلاح 3
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    محمد صلاح أمام السيتي 2
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (2)
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (1)
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    كريستيانو رونالدو (النصر) - 220 مليون دولار
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    كريستيانو رونالدو - 260 مليون دولار (200 مليون على أرض الملعب، و60 مليون دولار خارج الملعب)
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    كريستيانو رونالدو من تدريبات النصر
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    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة 1
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    كريستيانو رونالدو
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كتبت-هند عواد:

كشف الإسباني ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، حقيقة رغبتهم في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن وقوع الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم كل من، ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي وزالتسبورج السويدي.

ووصف ستيف كالزادا، التعاقد مع رونالدو بـ"خيال علمي"، وقال في تصريحات عبر موقع "givemesport": "كريستيانو رونالدو ليس لاعبنا، لذلك من الصعب التعليق على ذلك، إنه ليس لاعبا حرا الآن، لذلك ليس من الجيد التحدث عن ذلك".

ويرتبط رونالدو بعقد مع النصر، يستمر حتى صيف 2025، وتشير بعض التقارير إلى أنه سيجدد تعاقده حتى عام 2026.

ونفى الرئيس التنفيذي للهلال، فكرة التعاقد مع محمد صلاح، للمشاركة في مونديال الأندية 2025، وقال: "إشاعات، دائما يتم ربط عدد هائل من اللاعبين بالهلال، لكن لدينا سياسة واضحة وهي عدم الحديث عن لاعبين ليسوا ضمن صفوف الفريق".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد، في يناير المقبل.

الهلال كأس العالم لأندية 2025 محمد صلاح كريستيانو رونالدو
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