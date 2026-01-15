مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

قرار نهائي داخل اتحاد الكرة بخصوص مستقبل التوأم

كتب : نهي خورشيد

11:57 م 15/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن (1)
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن يلمس الكرة قبل المباراة
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن في مباراة بنين_
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن (1)
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن (4)
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن في مباراة جنوب أفريقيا_
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن في مباراة أنجولا_
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن في مباراة زيمبابوي1_
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم اتحاد الكرة موقفه النهائي من مستقبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقب الخسارة أمام السنغال، في دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026.

وكشف الإعلامي جمال الغندور، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، حرص على الاجتماع بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً استمرار الدعم الكامل لـ حسام حسن وجهازه المعاون واللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الغندور إلى أن أبو ريدة أكد أن حسام حسن سيقود منتخب مصر في مشواره نحو كأس العالم، مع التعهد بتوفير جميع المتطلبات الفنية اللازمة، من أجل تحسين الأداء وتعويض الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي ختام حديثه، أوضح الغندور أن رئيس اتحاد الكرة طالب الجهاز الفني بإغلاق ملف مباراة السنغال والتركيز على مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر اتحاد الكرة اتحاد الكرة المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم
زووم

أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم
نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
بلوك جريء.. أنابيلا هلال بإطلالة ملفتة
الموضة

بلوك جريء.. أنابيلا هلال بإطلالة ملفتة
رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
رياضة محلية

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
استقالة حكومة اليمن وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة
شئون عربية و دولية

استقالة حكومة اليمن وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات