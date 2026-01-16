مدرب مالي: السنغال الأقرب للقب بعد التفوق على مصر

أشاد توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي، بالمستوى الفني المرتفع الذي ظهرت به مواجهة مصر والسنغال، مؤكداً أن اللقاء جاء قوي ومثير وجمع بين منتخبين من أبرز القوى الكروية في القارة الأفريقيةً

وأوضح سينتفيت في تصريحات تلفزيونية أن منتخب مصر يظل أحد الأعمدة الأساسية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة واضحة على اللعب تحت الضغط، فضلاً عن شخصيته القوية في المباريات الحاسمة.

وفي تحليله لأداء السنغال أكد مدرب مالي أن أسود التيرانجا يقدمون في الوقت الحالي واحداً من أكثر المنتخبات توازن في أفريقيا، بفضل الانسجام بين خطوط الفريق، والقوة الدفاعية، إلى جانب الفاعلية الهجومية وتميز لاعبي خط الوسط، وهي عوامل ظهرت بوضوح منذ مشاركتهم في كأس العالم 2022، معتبراً أن الفوز على مصر كان مستحق وأن السنغال تعد المرشح الأبرز للتتويج باللقب.

كما تطرق سينتفيت إلى مواجهة نصف النهائي الأخرى بين المغرب ونيجيريا، مشيراً إلى أن المباراة جاءت متكافئة بدرجة كبيرة، في ظل القوة الهجومية التي يتمتع بها المنتخب النيجيري، مقابل الانضباط والتنظيم العالي للمنتخب المغربي، وهو ما رجح كفة المغرب بصعوبة، ليؤكد أن المنافسة في البطولة بلغت مراحلها الأعلى.