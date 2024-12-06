فاروق جعفر لمصراوي: الأهلي يمكنه الصعود إلى الدور الثاني في كأس العالم متصدراً مجموعته

كتب - يوسف محمد:

علق نجم منتخب مصر ونادي الزمالك فاروق جعفر، على مجموعة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جعفر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي لديه القدرة وفرصته كبيرة أيضاً في الصعود إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الأهلي لديه فرصة كبيرة على اعتلاء صدارة مجموعته ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة والصعود إلى الدور التالي كمتصدر وهو الأقرب".

وتابع: "فريق إنتر ميامي الأمريكي يعتمد على لاعب واحد فقط وهو ليونيل ميسي ومن الممكن أن يكون غير موفق في هذه المباراة ولكن الأهلي يتميز باللعب الجماعي".

وأكمل: "بورتو البرتغالي لم يعد مثلما كان من قبل، الفريق في الوقت الحالي ليس في أفضل مستوياته على الصعيد الأوروبي".

واختتم جعفر تصريحاته: "جميع الأندية المصرية سيكون لديها الطموح خلال السنوات الماضية، للمشاركة في النسخ المقبلة من كأس العالم للأندية".

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته بمشاركة 32 فريق.

وسيفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، والتي ستقام على ملعب هارد لوك، يوم 15 يونيو 2025.

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