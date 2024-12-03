إجماع على صلاح وبالمر.. من هو أفضل كابتن للجولة 14 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

يكشف بعض أفضل خبراء الفانتازي في العالم عن خططهم لشارة القيادة للجولة الرابعة عشر من البريميرليج، ومساعدة مدربي فانتازي في اتخاذ القرار النهائي قبل انطلاق الجولة.

وقال خبير الفانتازي لي بونفيلد: "مع حصوله على 10 نقاط أو أكثر في خمس من آخر ست مباريات خارج أرضه، أجد صعوبة في إيجاد سبب وجيه لاختيار أي لاعب غير محمد صلاح (13.2 مليون جنيه إسترليني)، ويتمتع كول بالمر (11 مليون جنيه إسترليني) بمباراة رائعة ضد ساوثهامبتون الذي يرتكب دفاعه الكثير من الأخطاء، لذا سيكون أحد هذين اللاعبين، حيث يحتل صلاح حاليًا مركز الصدارة".

وأضاف خبير الفانتازي بن كرابتري: "يعد دفاع برينتفورد من بين الأهداف التي يجب استهدافها، وهو ما يجعل أولي واتكينز (9 مليون جنيه إسترليني) مغريًا للغاية.، لكن الأداء يشير إلى أن بالمر هو اختيار آمن ضد فريق ساوثهامبتون الذي يلعب كرة قدم محفوفة بالمخاطر في الدفاعية".

وواصل خبير الفانتازي نيك هاريس: "سأحتفظ بشارة القيادة لبالمر، ساوثهامبتون في قاع الجدول وتشيلسي في حالة جيدة لذا أتوقع تألق بالمر في هذه المباراة".

وأوضح خبير الفانتازي هاري دانييلز: "بالنسبة لي، شارة القيادة بين صلاح وبالمر، لدي جاكسون في فريقي حاليًا، لذا فأنا أفضّل صلاح، نظرًا لأنني أمتلك ثنائي من تشيلسي".

واختتم خبير الفانتازي أز فيليبس: "قرار سهل للغاية إذا كنت تمتلك بالمر، فهو يلعب ضد الفريق الذي يحتل المركز الأخير في الدوري مع غياب لاعبين أساسيين مثل آرون رامسديل (4.4 مليون جنيه إسترليني)، وهاروود بيليس، ويان بيدناريك (4 مليون جنيه إسترليني)، وداونز وديبلينج بسبب الإصابة أو الإيقاف".

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