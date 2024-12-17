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ممنوع دخول الرجال.. تفاصيل أزمة مباراة في الدوري الإيراني

08:21 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كلاسيكو الدوري الإيراني بين فريقي سباهان أصفهان وبرسبوليس
  • عرض 6 صورة
    كلاسيكو الدوري الإيراني بين فريقي سباهان أصفهان وبرسبوليس
  • عرض 6 صورة
    كلاسيكو الدوري الإيراني بين فريقي سباهان أصفهان وبرسبوليس
  • عرض 6 صورة
    كلاسيكو الدوري الإيراني بين فريقي سباهان أصفهان وبرسبوليس
  • عرض 6 صورة
    كلاسيكو الدوري الإيراني بين فريقي سباهان أصفهان وبرسبوليس
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كتبت- نهى خورشيد

شهد كلاسيكو الدوري الإيراني بين فريقي سباهان أصفهان وبرسبوليس حدثاً نادراً لم تشهده ملاعب كرة القدم في التاريخ من قبل، وذلك خلال القمة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة المحلية.

ولعبت مباراة سباهان وبرسبوليس على ملعب نقش جهان بحضور مشجعات فقط دون دخول أي رجل، وذلك للمرة الأولي في تاريخ كرة القدم.

ويرجع حضور المشجعات فقط، ومنع دخول الراجل بعد قرار اللجنة التأدبية بالاتحاد الإيراني من منع المشجعين من الدخول بسبب أحداث الشغب التي شهدتها المباراة الأخيرة بينهما في الدوري.

وكان اللقاء الذي شهد حضور المشجعات فقط، انتهي بفوز سباهان على برسبوليس بهدفين لهدف، ليرفع الأول رصيده إلى النقصة الـ27 في وصافة جدول ترتيب الدوري، بينما يتوقف الآخر عند المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

الدوري الإيراني سباهان أصفهان برسبوليس
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