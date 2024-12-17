تراجع بالتدريج.. ترتيب صلاح في جائزة أفضل لاعب بأفريقيا خلال آخر 6 نسخ

كتب - محمد القرش:

شهد حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي أُقيم أمس الإثنين، غياب صلاح عن مرشحي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها صلاح عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب أفريقي منذ عام 2017.

وبدأ صلاح ترشحه على الجائزة في عام 2017 والتي حصدها، كما فاز بها في سنة 2018 أيضًا للعام الثاني على التوالي.

وتراجع صلاح تدريجيا، ففي عامي 2019 و2020 احتل المركز الثاني، بينما شهد عام 2023 احتلات صلاح المركز الثالث في جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وغيابه في نسخة 2024.

أفضل 3 لاعبين في أفريقيا خلال آخر 6 نسخ

عام 2024: لوكمان (الفائز)

عام 2023: أوسيمين (الفائز) - أشرف حكيمي - محمد صلاح

عام 2022: ساديو ماني (الفائز) - محمد صلاح - ميندي

عام 2019: ساديو ماني (الفائز) - محمد صلاح - رياض محرز

عام 2018: محمد صلاح (الفائز) - ساديو ماني - أوباميانج

عام 2017: محمد صلاح (الفائز) - ساديو ماني - أوباميانج

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ألغى جائزة أفضل لاعب في عامي 2020 و2021، بعد توقف كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.