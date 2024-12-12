كتب- وائل توفيق:

منذ ظهوره لأول مرة مع أستون فيلا في مايو 2014، بعد إعارته من نوتس كاونتي، أصبح لاعب كرة القدم الإنجليزي المولود في برمنجهام جاك جريليش أحد أكثر اللاعبين موهبة في إنجلترا.

تولى جريليش قيادة أستون فيلا من مارس 2016 حتى عام 2019، وهي الفترة التي حقق خلالها النادي رقمًا قياسيًا للنادي بفوزه بعشرة انتصارات متتالية في الدوري وضمن للفريق مكانًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام ثلاث سنوات.

في سن 25 عامًا فقط، شارك جريليش في 222 مباراة وسجل 37 هدفًا.

في حوار مع مجلة GQ تحدث جيريلش عن سر ارتدائه الجوارب القصيرة وواقيات الساق الصغيرة، وقال: "مجرد شيء اعتدت على ارتدائه دائمًا، تحدث الكثير عن الأسباب المختلفة لارتدائي لها بهذه الطريقة، لكن بدأ الأمر خلال موسم واحد عندما كنت في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمري وكانت الجوارب في التدريب تتقلص باستمرار".

وأضاف:" كان عليّ ارتداؤها أسفل ربلتي ساقي وفي ذلك الموسم انتهى بي الأمر باللعب بشكل جيد حقًا، لذلك انتهى بي الأمر بارتداءها على هذا النحو ولا زلت أرتديها حتى يومنا هذا"

وتابع: "واقيات الساق الخاصة بي هي مقاس الأطفال، من سبعة إلى ثمانية، ولهذا السبب فهي صغيرة جدًا".

وفي حوار مع ديلي ميل الإنجليزية، قال تعليقا طريفا، أن الجوارب كانت تتقلص بسبب غسلها في الغسالة.

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