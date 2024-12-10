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هل يعود ليفاندوفسكي "الخائن" إلى منزله؟

07:07 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    روبرت ليفاندوفسكي
  • عرض 20 صورة
    ريال مدريد برشلونة ليفاندوفسكي
  • عرض 20 صورة
    روبرت ليفاندوفسكي لاعب منتخب بولندا
  • عرض 20 صورة
    ليفاندوفسكي
  • عرض 20 صورة
    ليفاندوفسكي
  • عرض 20 صورة
    ليفاندوفسكي
  • عرض 20 صورة
    ليفاندوفسكي
  • عرض 20 صورة
    ليفاندوفسكي
  • عرض 20 صورة
    ليفاندوفسكي
  • عرض 20 صورة
    روبرت ليفاندوفسكي
  • عرض 20 صورة
    ليفاندوفسكي
  • عرض 20 صورة
    ليفاندوفسكي
  • عرض 20 صورة
    ليفاندوفسكي
  • عرض 20 صورة
    ليفاندوفسكي
  • عرض 20 صورة
    المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يرتبط بعقد مع بايرن ميونيخ حتى 2021
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    المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ وفرايبورغ ضمن بطولة المانيا في كرة القدم، في 14 تشرين الأول/اكتوبر 2017.
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    البولندي روبرت ليفاندوفسكي (يمين) في صراع على الكرة مع اومير توبراك خلال مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني. 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017
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    إصابة ليفاندوفسكي في مباراة بورتو
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    روبرت ليفاندوفسكي ودي يونج لاعبا برشلونة
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كتب - محمد القرش:

في صيف 2010، وقع بوروسيا دورتموند مع مهاجم بولندي قادما من نادي ليخ بوزنان مقابل 4.75 مليون يورو.

تعاقد فاجأ المشجعين، الذين اعتقدوا أنه مع لوكاس باريوس مهاجم الفريق حينها، دورتموند لا يحتاج لأحد في هذا المركز، حيث سجل الباراجوياني في موسم 09-10، 33 هدفًا بالدوري الألماني.

لذلك تأكد الجماهير أن وصول لاعب بولندي يبلغ من العمر 19 عامًا يُدعى روبرت ليفاندوفسكي لا يمثل تهديدًا للمهاجم الأمريكي الجنوبي، لكن البولندي فعل عكس ذلك وخلال أربع سنوات أصبح معبود الجماهير.

الشاب روبرت، بمجرد وصوله إلى دورتموند، طغى على لوكاس باريوس، حيث سجل هدفه الأول في 19 سبتمبر 2010، ولم يكن ضد أي منافس، لقد سجلها ضد شالكه، العدو الأكبر لدورتموند.

بدأ المشجعون في التركيز على المهاجم طويل القامة الذي كان مدرب دورتموند الواعد، يورجن كلوب، يحاول الدفع به كلاعب خط وسط من أجل التأقلم مع باريوس وتجديد عقده.

وفي النهاية، ساد المنطق، وانتهى الأمر برحيل لوكاس باريوس إلى الدوري الصيني مقابل الكثير من المال.

وفي موسم 10-11 سجل البولندي 9 أهداف، وفي موسم 11-12"30"؛ وهو الرقم الذي تجاوزه في موسمه الثالث برصيد 36 هدفًا، وفي العام الذي كان من المفترض أنه لن يجدد فيه ويذهب إلى بايرن، سجل 28 هدفًا، بمجموع، 103 أهداف في 187 مباراة.

لم يتسبب رحيل باريوس في إحداث خيبة أمل كبيرة في دورتموند مثل رحيل ليفاندوفسكي، حيث غادر الأرجنتيني الباراجواياني ألمانيا للتعاقد مع فريق صيني مقابل 8.5 مليون دولار، وذهب ليفاندوفسكي إلى بايرن، وهو أمر لا يغتفر بالنسبة لجماهير دورتموند، علاوة على ذلك، لم يستفد النادي بأي مقابل مادي بعد انتقاله كلاعب حر.

قضى المهاجم البولندي 8 مواسم مع بايرن ميونخ، ساهم خلالهم في 417 هدفا بجميع المسابقات (سجل 344 هدفا، وقدم 73 تمريرة حاسمة).

وفي موسم 2022/23 انتقل ليفاندوفيسكي إلى نادي برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو، ليسجل معهم 82 هدفا، ويقدم 19 تمريرة حاسمة حتى الآن.

ووفقا للتقارير الإسبانية، فإن نادي برشلونة يدرس رحيل المهاجم البولندي صاحب الـ36 عاما، وتعويضه بمهاجم شاب تتوافق إمكانياته مع خطة البارسا المستقبلية، وهناك اهتمام من قبل فريق بوروسيا دورتموند.

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