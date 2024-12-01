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"صناعة وتسجيل دائم".. 10 صور ترصد تألق محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

05:13 ص الأحد 01 ديسمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح أمام السيتي 1 (1)
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    محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
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    محمد صلاح في إحدى المباريات أمام مان سيتي
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    محمد صلاح 3
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    منافسة بين صلاح وبرناردو سيلفا
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح 1
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح أمام السيتي 2
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح واحتفال أمام السيتي
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد صلاح
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كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره مان سيتي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج".

ومن المقرر إقامة مباراة مان سيتي أمام ليفربول اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بالبريميرليج.

وينتظر النجم المصري محمد صلاح، تحقيق رقماً تاريخياً خلال مباراة الريدز أمام السيتي اليوم، حيث أن النجم المصري، يعد ثاني الهدافين التاريخيين لمباريات ليفربول والسيتي برصيد 11 هدفاً بالتساوي مع داني داجليش لاعب ليفربول السابق.

وفي حال تمكن صلاح، من تسجيل هدف في مباراة ليفربول اليوم أمام السيتي، سينفرد بالمركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين، لمواجهات الفريقين معاً، خلف إيان راش الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 15 هدفاً.

ويمتلك النجم المصري لحظات رائعة، في مواجهاته أمام مانشستر سيتي، حيث أن نجم ليفربول دائماً ما يتألق بشكل كبير في أمام مان سيتي.

وافتتح صلاح سجله التهديفي في مرمى مانشستر سيتي، بداية من موسم 2017-2018، حينما تمكن صلاح من إحراز هدفين في مرمى الفريق السماوي، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام شارك صلاح أمام مان سيتي في 21 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفاً وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وكان النجم الهولندي وقائد فريق ليفربول فيرجيل فان دايك، أعلن في تصريحات صحفية، خلال الأيام الماضية، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لفريق ليفربول، "أن هدف صلاح في مرمى السيتي من هجمة مرتدة، الذي سجله في مرمى السيتي في أكتوبر 2022، يعد من أفضل ذكرياته ولحظاته في مواجهات مان سيتي".

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