صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الهولندي آرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول قيادة النجم المصري محمد صلاح لخط هجوم الفريق في مواجهة أستون فيلا.

تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

تشكيل أستون فيلا لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا - كارلوس - توريس - دين.

خط الوسط: أونانا - تيليمانس - روجرز.

خط الهجوم: بايلي - واتكينز - رمزي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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