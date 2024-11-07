ليفربول يحفظ ماء الوجه.. ماذا قدمت الأندية الإنجليزية في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا؟

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024/25، والتي شهدت العديد من المفاجآت والمواجهات المثيرة.

وكانت تلك الجولة مخيبة لآمال المشجعين الإنجليز، حيث تلقت 3 أندية من البريميرليج الخسارة بجانب فوز وحيد حفظ ماء الوجه.

سقوط كبير الإنجليز

افتتح مانشستر سيتي مواجهات الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بخسارة غير متوقعة على يد سبورتنج لشبونة البرتغالي برباعية مقابل هدف.

وبدأ المان بلو المباراة كعادته الهجومية ليسجل فيل فودين هدف التقدم في الدقيقة الرابعة، وقبل انتهاء شوط المباراة الأول بست دقائق سجل فيكتور جيوكيرس هدف التعادل.

وسجل لاعب خط وسط لشبونة، أراوخو، هدف التقدم بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، واستبسل خط دفاع الفريق البرتغالي ضد هجوم مانشستر بقياد هداف الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند.

وأضاف فيكتور جيوكيرس الهدف الثالث في الدقيقة 49، وبعدها بـ10 دقائق أهدر هالاند ركلة جزاء قبل أن يسجل المهاجم السويدي الهدف الرابع للشبونة بنفس الطريقة.

ليفربول غير قابل للسقوط في دوري الأبطال

دخل ليفربول مباراة بايرن ليفركوزن بمعنويات عالية على أرضه، بعد تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب 10 جولات.

وترك المدرب الهولندي، آرني سلوت، الاستحواذ لفريق المدير الفني الإسباني تشافي ألونسو، لكن لم يستغل النادي الألماني ذلك وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ليفربول المتألق يضرب شباك ليفركوزن برباعية



▶️ شاهد ملخص المباراة#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_ليفركوزن https://t.co/kbtSpD1EsV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2024

ودخل ليفربول الشوط الثاني بطوفات من الفرص على دفاعات ليفركوزن، ليسجل لويس دياز هدف التقدم في الدقيقة 61، وبعدها بدقيقتين فقط يسجل كودي جاكبو الهدف الثاني بتمريرة رائعة من محمد صلاح.

وظل فريق بايرن ليفركوزن يحاول التسجيل وتقليص الفارق لكن دون فائدة، ليضيف لويس دياز الهدف الثالث بتمريرة من نجم الفريق صلاح، ولم يسترح الكولومبي حتى سجل "هاتريك" وهدف الريدز الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

قاهر ميونخ يسقط أمام ثاني الدوري البلجيكي

بدأ لاعبو أستون فيلا مباراة كلوب بروج البلجيكي بمعنويات جيدة، تحديدا في دوري أبطال أوروبا حيث حققوا الفوز على يانج بويز وبايرن ميونخ وبولونيا الإيطالي.

أستون فيلا يتلقى الخسارة الأولى



▶️ شاهد ملخص المباراة#دوري_أبطال_أوروبا https://t.co/zTrf3rWUYH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2024

وسيطر فريق أستون فيلا على معظم أحداث المباراة، لكن هدف وحيد عن طريق هانز فاناكن من علامة الجزاء بالدقيقة 52، كان كافيا لسقوط الفريق الإنجليزي أمام كلوب بروج ثاني الدوري البلجيكي.

إنتر ميلان يُزيد جراح أرسنال

ألحق نادي إنتر ميلان الإيطالي الخسارة الأولى بأرسنال هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا 2024/25.

وكان هدف اللاعب التركي، هاكان تشالهان أوغلو، كافيا لخسارة أرسنال وزيادة جراح المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث تلقى 3 هزائم وتعادل وفوز وحيد خلال آخر 5 مواجهات في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

ترتيب الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا بعد 4 جولات

ليفربول - الأول - 12 نقطة

أستون فيلا - الثامن - 9 نقاط

مانشستر سيتي - العاشر - 7 نقاط

أرسنال - الثاني عشر - 7 نقاط