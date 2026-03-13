إعلان

قُتل طاقمها.. إيران: فصائل المقاومة أسقطت طائرة أمريكية غربي العراق

كتب : محمد أبو بكر

02:35 ص 13/03/2026

إيران

أكد مقر خاتم الأنبياء، بأن طائرة أمريكية أُسقطت غربي العراق بصواريخ أطلقتها فصائل المقاومة، ما أسفر عن مقتل طاقمها، بحسب التلفزيون الإيراني.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان أمس الخميس، فقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 Stratotanker تابعة للقوات الجوية الأمريكية خلال حادث جوي وقع في المجال الجوي للقوات الصديقة.

وأوضح البيان أن الحادث شمل طائرتين، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط بسلام.

وأكدت القيادة المركزية أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

