دائماً ما تلعب الحياة العائلية والعلاقات الأسرية، دوراً كبيراً ومؤثراً، في حياة لاعبي ومدربي كرة القدم، خاصة أن الاستقرار الأسري يساهم في تقديم لاعب الكرة لمستويات مميزة.

وكثيراً ما نجد العديد من نجوم كرة القدم، يقعون في أزمة الخيانة الزوجية، التي كانت من شأنها التأثير على الحياة المهنية للاعب وليس الحياة الأسرية فقط، كما أن الأمر يكون تأثيرة أكبر على اللاعب حينما تأتي الخيانة من أحد أصدقائه وزملائه في الملعب.

ومن أشهر قصص الخيانة التي شهدتها ملاعب كرة القدم، هى قصة خيانة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي لزميله السابق بفريق سامبدوريا الإيطالي ماكسي لوبيز، تزاملا ماكسي لوبيز مع اللاعب الأرجنتيني إيكاردي لمدة عامين في صفوف الفريق الإيطالي.

واعتاد ماورو إيكاردي، على التردد بشكل دائم ومستمر على منزل صديقه لوبيز، إلا أن الشائعات بدأت تحاوط النجم إيكاردي في عام 2013 بوجود علاقة بينه وبين صديقة زميله بالفريق، وهو ما تم تأكيده بعد أشهر قليلة، حينما تزوج اللاعب من واندا نارا صديقة لوبيز، في ديسمبر 2013.

وأقام إيكاردي حفل زفافه على واندا نار، في بداية عام 2012 في حفل أقيم في الأرجنتيني، بحضور 12 فرداً فقط، طبقاً للعديد من التقارير الصحفية التي أعلنت عزوف الكثير من النجوم عن حضور الحفل في ذلك التوقيت.

وبالحديث عن ماكسي لوبيز صديق لوندا الأسبق، فقد دخل في حالة من الاكتئاب بعد خيانة صديقه وصديقته له، بشكل خاص بعد أن حكمت المحكمة لواندا بحضانة أطفالها الثلاثة وحرمانه من رؤية أبنائه.

وكان الأمر الذي أثار غضب لوبيز بشكل كبير، هو قيام إيكاردي برسم أبناء لوبيز من واندا نارا كوشم على ذراعه.

وفي أكتوبر 2021 وبعد 7 سنوات من ارتباط إيكاردي بزوجته، أعلن الانفصال عنها، وسط حالة من الجدل الكبيرة التي صاحبت هذا الأمر، خاصة بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية أن السبب في الانفصال هو الخيانة أيضاً.

وكشفت صحيفة "ميليات" التركية في وقت سابق، أن سبب إنفصال إيكاردي عن واندا، يعود إلى خيانة وانا للمهاجم الأرجنتيني مع أحد الحراس الشخصيين للعائلة.

وأشارت تقارير صحفية أخرى، أن السبب الرئيسي للإنفصال يعود إلى خيانة إيكاردي لنارا مع عارضة الأزياء الأرجنتينية يوجينا سواريز، طبقاً لما تم ذكره من قبل صحيفة "Clarin" الأرجنتينية.

وقامت واندا نارا في ذلك الوقت، بالتعلق على إنفصالها عن إيكاردي والكشف عن السبب الحقيقي وراء هذا الإنفصال، حيث كتب واندا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "عائلة أخرى دمرتها من أجل فتاة ليل".

وبحسب العديد من التقارير الصحفية، فإن علاقة إيكاردي وعارضة الأزياء الأرجنتينية يوجينا سواريز لم تستمر طويلاً، حيث أن النجم الأرجنتيني على علاقة مع المحامكية أنجيلا بورجوس، التي تقدم برنامج تليفزيوني قانوني، بالإضافة إلى عملها الخاص بشركتها، طبقاً لما تم الكشف عنه من قبل "كوريللا ديلو سبورت" الإيطالية.

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