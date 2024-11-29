"طارق حامد ضد كريستيانو رونالدو".. النصر يواجه ضمك في الدوري السعودي

"تسديدتان على المرمى وتسبب في هدف".. ماذا قدم محمد عبد المنعم ضد جلاسكو

كتبت-هند عواد:

يحل فريق ضمك الذي يحترف في صفوفه المصري طارق حامد، ضيفا على النصر، في الساعة 4:40 عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وغاب طارق حامد عن أخر 9 مباريات لضمك في الدوري السعودي، بسبب الإصابة، لكنه عاد في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادا لمواجهة النصر.

من جانبه، يستعد النصر لخوض المباراة، عقب الفوز على الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا، بثلاثية مقابل هدف، وسجل كريستيانو رونالدو هدفين في اللقاء.





