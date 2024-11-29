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"طارق حامد ضد كريستيانو رونالدو".. النصر يواجه ضمك في الدوري السعودي

12:46 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    طارق حامد من تدريبات ضمك
  • عرض 7 صورة
    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة
  • عرض 7 صورة
    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة 3
  • عرض 7 صورة
    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة 1
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو من تدريبات النصر
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والغرافة
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كتبت-هند عواد:

يحل فريق ضمك الذي يحترف في صفوفه المصري طارق حامد، ضيفا على النصر، في الساعة 4:40 عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وغاب طارق حامد عن أخر 9 مباريات لضمك في الدوري السعودي، بسبب الإصابة، لكنه عاد في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادا لمواجهة النصر.

من جانبه، يستعد النصر لخوض المباراة، عقب الفوز على الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا، بثلاثية مقابل هدف، وسجل كريستيانو رونالدو هدفين في اللقاء.



طارق حامد كريستيانو رونالدو الدوري السعودي
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