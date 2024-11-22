صلاح يسيطر.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 12 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

أقتربت الجولة الثانية عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي على البداية، ويسعى المدربون لوضع آخر اللمسات على التشكيل من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة التي تبدأ غدا السبت.

وتُغلق نافذة انتقالات الأسبوع الـ12 من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت في تمام الساعة الواحد ظهرا.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الأسبوع الثاني عشر:

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