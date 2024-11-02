بمشاركة مرموش.. سباعية فرانكفورت تُزيد من جراح بوخوم في الدوري الألماني

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت على نظيره بوخوم بسباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وشهد تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت تواجد المحترف المصري عمر مرموش أساسيًا.

واحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة، فيما تذيل بوخوم الترتيب برصيد نقطة.

أبرز أحداث المباراة

تقدم فريق آينتراخت سريعًا بهدف بعد مرور 9 دقائق سجله لاعبه هوجو إيكيتيكي.

وعزز عمر مرموش التقد بتسجيل الهدف الثاني لفريق آينتراخت بالدقيقة 18.

وأضاف اللاعب أسنجار كناوف الهدف الثالث بالدقيقة 20 قبل أن يضيف زميله براون الهدف الرابع بالدقيقة 32.

وقلصّ بوخوم النتيجة بهدف سجله اللاعب داني دي ويت بالدقيقة 35.

حكم المباراة يُشهر البطاقة الصفراء لإيفان أورديت لاعب بوخوم في الدقيقة 38

انتهاء شوط المباراة الأول

تبديلين لفريق بوخوم، بخروج موريتز وكوجي ميوشي ونزول نيم أورمان وماتوش بيرو في الدقيقة 46

فيليب هوفمان يسجل هدف بوخوم الثاني في الدقيقة 51

محمد داوود يسجل الهدف الخامس لفرانكفورت في الدقيقة 61

كان أوزون يسجل الهدف السادس لفرانكفورت في الدقيقة 66

ايكيتيكي يسجل الهدف السابع لفرانكفورت في الدقيقة 70

انتهاء المباراة بفوز آنتراخت فرانكفورت بسباعية مقابل هدفين.