24 منتخبا بينهم مصر.. تعرف على المتأهلين إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ومع انتهاء التصفيات، تأهل 24 منتخبا من 12 مجموعة بعد 6 جولات مليئة بالندية والقوة والإثارة.

المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025

المجموعة الأولى: جزر القمر (12 نقطة) - تونس (10 نقاط)

المجموعة الثانية: المغرب (18 نقطة) - الجابون (10 نقاط)

المجموعة الثالثة: مصر (14 نقطة) - بوتسوانا (8 نقاط)

المجموعة الرابعة: نيجيريا (11 نقطة) - بنين (8 نقاط)

المجموعة الخامسة: الجزائر (16 نقطة) - غينيا الاستوائية (8 نقاط)

المجموعة السادسة: أنجولا (14 نقطة) - السودان (8 نقاط)

المجموعة السابعة: كوت ديفوار (12 نقطة) - زامبيا (10 نقاط)

المجموعة الثامنة: الكونغو (12 نقطة) - تنزانيا (10 نقاط)

المجموعة التاسعة: مالي (14 نقطة) - موزمبيق (11 نقطة)

المجموعة العاشرة: الكاميرون (14 نقطة) - زيمبابوي (9 نقاط)

المجموعة الحادية عشر: جنوب إفريقيا (14 نقطة) - أوغندا (13 نقطة)

المجموعة الثانية عشر: السنغال (13 نقطة) - بوركينا فاسو (10 نقاط)

ويتبقى فقط مباراة السنغال وبوروندي التي تقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، لكن لن يغير ذلك اللقاء أي شيء في ترتيب المجموعة أو المتأهلين منها.

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