لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا

مصر

1 1
17:00

بوتسوانا

دوري الأمم الأوروبية

البوسنة والهرسك

- -
21:45

هولندا

دوري الأمم الأوروبية

المجر

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

2 0
14:00

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا

الصين

1 3
14:00

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-آسيا

فلسطين

1 1
16:00

كوريا الجنوبية

جميع المباريات

إعلان

24 منتخبا بينهم مصر.. تعرف على المتأهلين إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025

08:08 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

كأس الأمم الإفريقية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ومع انتهاء التصفيات، تأهل 24 منتخبا من 12 مجموعة بعد 6 جولات مليئة بالندية والقوة والإثارة.

المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025

المجموعة الأولى: جزر القمر (12 نقطة) - تونس (10 نقاط)

المجموعة الثانية: المغرب (18 نقطة) - الجابون (10 نقاط)

المجموعة الثالثة: مصر (14 نقطة) - بوتسوانا (8 نقاط)

المجموعة الرابعة: نيجيريا (11 نقطة) - بنين (8 نقاط)

المجموعة الخامسة: الجزائر (16 نقطة) - غينيا الاستوائية (8 نقاط)

المجموعة السادسة: أنجولا (14 نقطة) - السودان (8 نقاط)

المجموعة السابعة: كوت ديفوار (12 نقطة) - زامبيا (10 نقاط)

المجموعة الثامنة: الكونغو (12 نقطة) - تنزانيا (10 نقاط)

المجموعة التاسعة: مالي (14 نقطة) - موزمبيق (11 نقطة)

المجموعة العاشرة: الكاميرون (14 نقطة) - زيمبابوي (9 نقاط)

المجموعة الحادية عشر: جنوب إفريقيا (14 نقطة) - أوغندا (13 نقطة)

المجموعة الثانية عشر: السنغال (13 نقطة) - بوركينا فاسو (10 نقاط)

ويتبقى فقط مباراة السنغال وبوروندي التي تقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، لكن لن يغير ذلك اللقاء أي شيء في ترتيب المجموعة أو المتأهلين منها.

اقرأ أيضًا:

تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع بوتسوانا

من صعد؟.. ترتيب مجموعة منتخب مصر النهائي في تصفيات أمم أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر تصفيات أمم أفريقيا موريتانيا المغرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
* ضوابط الحج السياحي 2025.. إجراءات مهمة وتحذيرات رسمية