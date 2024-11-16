"هتافات عنصرية وإلغاء".. ماذا حدث في مباراة رومانيا وكوسوفو؟

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة رومانيا وكوسوفو في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، مشاحنات بين الجماهير واللاعبين تسببت في إلغاء اللقاء وانسحاب اللاعبين من أرض الملعب.

Our players have just left the pitch, with minutes still remaining. It's unclear whether this was a decision from UEFA or one made by our team. pic.twitter.com/qojADKkyQ6 — Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) November 15, 2024

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إلغاء مباراة رومانيا وكوسوفو في دوري الأمم الأوروبية، بعدما توقفت في الدقيقة 93.

🇷🇴🇷🇸 Kosovo players start chimping out and leave the field before the match ends as Romanian fans start chanting "Serbia, Serbia, Serbia!" pic.twitter.com/2gvH53y8qA — Daily Romania (@daily_romania) November 15, 2024

ماذا حدث؟

في الدقيقة 93، انسحب لاعبو كوسوفو من أرض الملعب، ردا على هتافات جماهير رومانيا "العنصرية" ضدهم، ودخل لاعبو المنتخبين في مشاحنات قبل مغادرة الملعب.

Kosovo players and staff leaving the pitch after Romania’s ultras chanted “serbia, serbia.”



Typical racist behavior by these people! #ROUKOS | #UNL pic.twitter.com/XZA6rhT6Eq — Kosovar Football 🇽🇰 (@KosovarFootball) November 15, 2024

وعاد لاعبو منتخب رومانيا إلى غرف تبديل الملابس، ورفضوا الخروج مرة أخرى، بعدما هدأت الأوضاع، لتلغى المباراة.

اقرأ أيضًا:

"سيغيب عن مباراة بتسوانا".. المنتخب يُعلن طبيعة إصابة محمد شحاتة أمام كاب فيردي