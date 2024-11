"هتافات عنصرية وإلغاء".. ماذا حدث في مباراة رومانيا وكوسوفو؟

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة رومانيا وكوسوفو في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، مشاحنات بين الجماهير واللاعبين تسببت في إلغاء اللقاء وانسحاب اللاعبين من أرض الملعب.

Our players have just left the pitch, with minutes still remaining. It's unclear whether this was a decision from UEFA or one made by our team. pic.twitter.com/qojADKkyQ6