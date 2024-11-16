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"هتافات عنصرية وإلغاء".. ماذا حدث في مباراة رومانيا وكوسوفو؟

11:30 ص السبت 16 نوفمبر 2024

رومانيا وكوسوفو

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كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة رومانيا وكوسوفو في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، مشاحنات بين الجماهير واللاعبين تسببت في إلغاء اللقاء وانسحاب اللاعبين من أرض الملعب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إلغاء مباراة رومانيا وكوسوفو في دوري الأمم الأوروبية، بعدما توقفت في الدقيقة 93.

ماذا حدث؟

في الدقيقة 93، انسحب لاعبو كوسوفو من أرض الملعب، ردا على هتافات جماهير رومانيا "العنصرية" ضدهم، ودخل لاعبو المنتخبين في مشاحنات قبل مغادرة الملعب.

وعاد لاعبو منتخب رومانيا إلى غرف تبديل الملابس، ورفضوا الخروج مرة أخرى، بعدما هدأت الأوضاع، لتلغى المباراة.

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دوري الأمم الأوروبية مباراة رومانيا وكوسوفو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
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