متابعة ـ هند عواد:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة السعودية وأستراليا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيل منتخب السعودية لخوض مباراة أسراليا، وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي آل بليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني

خط الوسط: مصعب الجوير، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، مروان الصحفي

إلى مجريات المباراة:

1:00، فراس البريكان يرتكب خطأ لصالح أستراليا

16:00، كارت أصفر على أحمد الكسار حارس السعودية

27:00، محاولة للسعودية عن طريق ناصر الدوسري

51:00 حارس السعودية ينقذ كرة صعبة من لاعب أستراليا