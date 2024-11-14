مباشر لحظة بلحظة .. أستراليا 0 - 0 السعودية .. تصفيات كأس العالم 2026
متابعة ـ هند عواد:
زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة السعودية وأستراليا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيل منتخب السعودية لخوض مباراة أسراليا، وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد الكسار
خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي آل بليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني
خط الوسط: مصعب الجوير، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي
خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، مروان الصحفي
شوف|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 14, 2024
أحمد الكسار حارس مرمى السعودية يصحح خطأ المدافع ويمنع أستراليا من التسجيل.#تصفيات_مونديال2026#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/R8NkhyW6IW
إلى مجريات المباراة:
1:00، فراس البريكان يرتكب خطأ لصالح أستراليا
16:00، كارت أصفر على أحمد الكسار حارس السعودية
27:00، محاولة للسعودية عن طريق ناصر الدوسري
51:00 حارس السعودية ينقذ كرة صعبة من لاعب أستراليا
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