"لن أكون ضيف شرف".. محمد ربيعة يتحدث عن انضمامه لمنتخب مصر

كتب - يوسف محمد:

تحدث محمد ربيعة لاعب فريق سموحة السكندري، عن انضمامه إلى قائمة منتخب مصر للمرة الأولى، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وقال ربيعة في تصريحات خاصة لمصراوي: "سعيد بانضمامي إلى منتخب مصر وهذا كان حلم من احلامي، وأسعى أن أكون مؤثر مع منتخب مصر وليس ضيف شرف".

وأضاف: "في حال المشاركة مع منتخب مصر، سوف أتمسك بفرصتي وأقاتل للتواجد في كل معسكر للفراعنة".

وتابع: "قررت تأجيل حفل زفافي، الذي كان من المقرر أن يعقد بعد 4 أيام، خاصة وأن هذه الفرصة لن تعوض ولن أتركها".

واختتم ربيعة تصريحاته: "سوف أقيم حفل زفافي بعد عودتي من معسكر منتخب مصر".

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي، كاب فيردي وبوتسوانا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، يومي 15 و19 من شهر نوفمبر الجاري.

أقرأ أيضاً:

"فرحة عارمة لوالدته".. 5 صور ترصد الظهور الأول لمصطفى شوبير وخطيبته جنا حلمي



